Bussijaama parklas müüb Tõnukülas asuva Tagametsa talu kuuski Andres Naar, kelle kinnitusel lähevad kuused kaubaks juba detsembri algusest saadik, mõistagi läheb suuremaks ostumölluks aga vahetult enne jõulu. "Nädal enne jõulu algab tavaliselt kõige kiirem ostuaeg," teab Naar rääkida. Laupäeva hommikul kell 11 valikut on, kuusemüüja kinnitusel raiutakse kuuski aga jooksvalt juurde, muuhulgas on saabumas ka kuni viiemeetriseid hiiglaseid. "Värskelt raiutud kuusk on ikka kõige parem," mainib Naar, "nii et hoiame koha peal korraga vähem ja toome kogu aeg lihtsalt juurde."