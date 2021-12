Alar Karu jätkab omavalitsuste liidu juhina

"Viljandimaa omavalitsuste liidul on väga oluline roll Viljandi maakonna arengu suunamises ja maakonna omavalitsuste koostöös," ütles Alar Karu pressiteate vahendusel. "Piltlikult öeldes on liidu ülesanne rõõmsatel hetkedel tunnustust jagada maakonna tublimatele, rahulikul ajal kokku viia maakonna kultuuri- ja spordirahvas, planeerida kõik koos maakonna tulevikku ja rasketel aegadel lahendada kogu maakonda hõlmavaid kriise. Meie liidu soov on, et rahvas tunneks, et Viljandi maakond on üks tervik, arenev ja kõigist hooliv."