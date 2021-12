"Ega lund saa ka ette ära lükata," nentis teehooldusega tegeleva aktsiaseltsi Eesti Keskkonnateenused lääne regiooni juht Jaan Viljas, viidates asjaolule, et jäävihmaga kaasnevate teeolude parandamiseks ei saa varem eriti palju ette võtta. "Teeme küll eelpuistamist, et mahasadav vihm jääks pisut vedelamaks, aga väga palju jää tekkimist ennetada ei saa."

Autojuhid said hommikul maakonnas liiklemisega hakkama ning kella kümneks ei olnud politseinikele liiklusõnnetuste kohta teateid tulnud. Viljandi patrullipolitseinike juht Silver Simuste sõnas, et teavitus saabuvate ekstreemsete ilmastikuolude kohta on olnud piisavalt hea ning tõenäoliselt on ka see autojuhte aidanud.