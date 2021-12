«See tundub küll natuke selline mõistaandmine, et ka kiirusemõõtmine ei ole politsei prioriteet, ning soovitatakse, et kohalikud omavalitsused võiksid selle tööga ise tegelda,» nentis Viljandi linnapea Madis Timpson, viidates parkimise järelevalvele. Linn, politsei ja siseministeerium on nimelt juba mõnda aega vaielnud, kelle ülesanne peaks parkimise korraldamine esmalt olema.