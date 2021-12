«Praegu seda tühistatud veel ei ole, aga tõsi ta on, et jääkaas on kasvanud,» ütles lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik. Ta rääkis, et veekoguti on jää paksus muutlik, aga keeldu ei saa kehtestada ühe veekogu kohta ja sellepärast tühistamisega pigem oodatakse. «Need, kes jääle lähevad, seda keeldu rikuvad,» kinnitas Kiik.