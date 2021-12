Rauast pätsid aitavad minevikult saladuseloori kergitada

Maalasti küla Mäeltoa talu on korduvalt tähelepanu äratanud haruldaste muinasleidudega. Sealt on avastatud tulekivikilde, pronksist ehisnööp tutulus, kolme tuhande aasta vanune putkkirves ja rauast kamakaid. Ekspertiis kinnitas, et kolme aasta eest leitud rauakamakad on ligi tuhat aastat vanad. Teadaolevalt pole Viljandimaalt enne midagi seesugust leitud.