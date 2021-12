Ersa meestelauluansambli asutajale tehakse Viljandis kummardus

Pärast töötas Jovlan Olo mordva keele, kirjanduse ja ajaloo instituudis. Mordvamaal on tema 70. sünniaastapäevale pühendanud terve aasta ning Abrosimova väitel on kõik, ka diasporaas elavad kultuuriseltsid kokku leppinud, et kõik üritused korraldatakse Jovlan Olo nimel, et rääkida tema pärandist laiemalt. Seetõttu saab teoks ka reedene konverents. "Mordvamaal olid Jovlan Olo nime all ümarlauad ja festivalid. Viljandis tuleb konverents seetõttu, et talle meeldis see linn ning Toorama ansambel osales Viljandi pärimusmuusika festivalil," selgitas Abrosimova.