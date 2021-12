Tervikumi ehituse tõttu ei ole tänavu võimalik turu parklas jõulukuuski müüa

Teedespetsialist Heikki Teearu sõnul on põhjuseks ruumipuudus. "Viljandi haigla ja tervisekeskuse Tervikum ehitustööde tõttu on varem müügikohtadeks mõeldud maa-ala praegu ehitustranspordi kasutuses ning varasem müügikohtade paiknemise skeem oleks kauplejatele ohtlik. Seetõttu me turu parklas kuuskede müümiseks maad välja ei anna," märkis ta.