Kehtiva lepingu kohaselt tahab bussifirma iga poole aasta järel lepingus olevate summade ülevaatamist, et katta hinnatõusu. Teada on ka täpsed mängureeglid, mille järgi riik ja bussifirma summat arvutavad, ning selle järgi peaks Viljandimaa ühistranspordikeskus järgmisel aastal Atko Bussiliinidele kolm protsenti ehk ligi 92 000 eurot senisest rohkem maksma. Riigilt ehk transpordiametilt tuleb aga lisaks 2,5 protsenti ehk umbes 77 000 eurot ning nüüd peavad bussiliikluse korraldajad, kelleks suures osas on maakonna valla- ja linnajuhid, otsustama, kuidas rahanappuse olukorras edasi toimetada.