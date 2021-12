«Kõige rohkem paistab meie rahvakultuuri kadumine silma tähtpäevade puhul. Välismaised tegelaskujud võtavad võimust, näiteks halloween sööb välja meie marte ja kadrisid,» rääkis ta. «Sama juhtub sellega, mida meie lapsed iga päev vaatavad. Selle sisu on vähemalt kaheksakümmend protsenti, kui mitte isegi rohkem, välismaine. Mõtlesime siis, et miks mitte anda meie enda muinasjuttudele hoogu juurde ja viia neid sinna, kus on inimesed ka.»