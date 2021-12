Soveki juht Margus Keerutaja tõdes, et ehitusvaldkonnas on lähiaja üks suurimaid muresid heade töötajate leidmine, ning ütles, et riik peaks kutseõppeasutustele koolitustellimusi esitades ettevõtjate vajadusi silmas pidama. FOTO: Elmo Riig

Aktsiaseltsi Sovek asutamisest möödus eelmise nädala hakul 30 aastat ning tuleb nentida, et kütte- ja kanalisatsioonitöödega tegelevale ettevõttele on kõige parem tunnustus ikka see, kui objekt on juba aastaid tagasi valminud ja seda õieti enam ei mäletagi, sest pole olnud kordagi tarvidust seda üle käia.