Kooli tehnoloogia ja tööõpetuse õpetaja Harri Künnapuu ütles, et valminud on kuus erineva disainiga vineerijääkidest kuuske. Osa on poolsilindrikujulised ja osa kolmnurksed. Materjal saadi õpetaja sõnul ühelt toetajalt viis-kuus aastat tagasi. «Nüüd avastasime, et miks tuua metsast kuuski, kui on võimalik neid ka ise teha,» rääkis Künnapuu. «Ja poisid olid kohe valmis tulema ja tegema.»