LOOSUNG, ET inimese keha kuulub ainult talle endale ning riigil pole oma süstaldega sinna mingit vägivaldset asja, on seoses vaktsineerimiskampaaniaga eriti aktuaalseks muutunud. See on igati arusaadav ja aktsepteeritav seisukoht, nagu ka see, et riik võib ja tal tuleb kehtestada teatud elualadel töötajatele kindlad tervisenõuded.