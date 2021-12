Ühe tunni peatumise eest tuleb seal välja käia 3 ning ööpäeva eest 5 eurot. Esimesed 15 minutit on tasuta, ent tingimusi eiravatele kodanikele rakendub krõbe trahv. Kinnitusomaniku Aavo Pärnsalu sõnul on see 40 eurot. Tasuta saavad parkida inimesed, kel on Tartu tänav 15a ärimajja asja ja kes oma parkimise seal registreerivad. Majas töötavad perearstikeskus, ilusalong, juriidiline abi ja massaažisalong.