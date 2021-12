Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli direktor Arnold Pastak sõnas, et kui koolil on tarvis olnud töötajaid või õpilasi kiirtestida, on kool testid oma raha eest ostnud. «See mõnisada eurot, mis selle peale kulunud on, ei ole meie eelarvet veel lõhki ajanud,» lausus Pastak. «Meile öeldi kohe alguses, et saame need hiljem. Oma vajadused oleme tõesti ise rahuldanud, näiteks esmaabikoolitusel osalejad peavad tegema testi. Mis seal’s ikka, ootame päkapikke!»