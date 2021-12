Põlengus hävis kõrvalhoone

Kui tuletõrjujad sündmuskohale jõudsid, oli hoone lausleekides. See hävis tulekahjus. Kustutustööd lõpetati kell 23.31. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

3. detsembril kell 20.30 teatati, et Viljandis Endla tänaval on elamus kuulda häiresignaale. Päästjad selgitasid, et liiga vara suletud ahjusiibri tõttu oli tuppa imbunud vingugaas, millest vingugaasiandur õnneks märku andis. Ruumid tuulutati ja keegi viga ei saanud. Päästjad juhivad tähelepanu, et järgmise aasta algusest on vingugaasiandur kohustuslik igas tahkekütteseadmega hoones.