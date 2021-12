Bussid hakkavad rongi pärast teistmoodi sõitma

Buss nr 8 hakkab Viiratsi peatusest kella 10.37 asemel väljuma 29 minutit varem, kell 10.08. Kirkumõisa peatusest kell 10.00 väljumine on lisatud bussile nr 9 väljumisega kell 9.50. Sõiduplaanis on Viiratsi Tee peatusel uus nimi Viiratsi Puiestee.

Bussil nr 9 laupäeval ja pühapäeval Kirikumõisa peatusest kella 9.57 väljumisel on marsruudilt välja jäetud Paalalinn. Sõitjad võivad ümber istuda Paalalinna suunal Raamatukogu peatuses 5 minuti pärast bussile nr 6. Viiratsist kell 10.37 väljumine on muudetud 14 minutit varasemaks, kella 10.23-ks ning marsruudilt on välja jäetud Peetrimõisa ja Paalalinnas Kauge tänav. Viiratsist kell 23.00 väljuval bussil on muudetud peatuste läbimise aega alates Turu peatusest. Sõiduplaanist on välja jäetud Saabuvate Busside peatus, mida enam ei ole. Sõiduplaanil on Viiratsi Tee peatusel uus nimi Viiratsi Puiestee.