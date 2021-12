Sellel Põhja-Sakala võimulepingu sõlmimise fotol on 13 rahva valitud vallavolinikku ja vastne vallavanem Jaak Raie. Sakala andmetel on neist 13 poliitikust neljal pooleli kohtuprotsess. Abbivallavanemaks saanud Jan Kraneri (taga vasakult kolmas) viis kohtusse tsiviilvaidlus, kuid nüüd süüdistab kohus teda otsuse mittetäitmises ja see on toonud kaasa kriminaalkuriteo kahtlustuse. Volikogu esimees Priit Toobalil (taga vasakult viies) peaks olema kohtuistung 13. jaanuaril, aga pikk kindlustusvaidlus võib saada lahenduse kohtuvälisel teel. Tõnu Aavasalu (taga paremalt neljas) käib kohut sisuliselt kõigi teiste pildilolijate vastu, sest tema kaebas eelmise vallavõimu ajal kohtusse vallavalitsuse. Geit Kundlat (taga paremalt teine) kahtlustatakse varguses ning mees kavatseb end volikogu tööst uurimise ajaks taandada. FOTO: Elmo Riig