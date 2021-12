Homme, 7. detsembril esietendub Ugalas Andres Noormetsa "Jälle need Lumejänesed", mille autor ise ka lavale toob. FOTO: Ugala

7. detsembril esietendub Ugala teatris Andres Noormetsa "Jälle need Lumejänesed", mille autor ise ka lavale toob. Teater andis teada, et pärast 19-aastast pausi hakkavad suurel laval taas tegutsema armastatud Lumejänesed, kellele Andres Noormets on kirjutanud uued seiklused.