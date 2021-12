Tänavune kõige siledamalt rajatud tee asub täpsemalt Viljandi–Rõngu riigimaantee 7.–22. kilomeetrini rekonstrueeritud Nõmme–Mustla lõigul, kus mõõdeti tee pinnakatte tasasuse indeks 0,65. "Arvestades teelõigu pikkust ja ühtlaselt stabiilset taset, on see märkimisväärne tulemus," ütles Raun.

Viljandi vallavanem Alar Karu, kes tihti Viljandi ja Mustla vahel sõidab, leidis, et auhind anti täiesti õigele teele. "Pean väga nõus olema, sest sellist sõidukogemust teistelt teedelt ei saa," tunnistas Karu. "Ma ei tea, kas selle tee ehitamisel kasutati mingit uut tehnoloogiat või see lihtsalt õnnestus sedavõrd hästi, aga see on tõesti väga sile tee."