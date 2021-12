Täna, 3. detsembri hommikul kella kaheksa ajal ulatus lumikatte paksus Lääne-Nigulas ühest sentimeetrist Valgas 28 sentimeetrini. FOTO: ilmateenistus

Kuigi november vahetus detsembri vastu lume ja külmaga, peaks ilmateenistuse teatel kuu teisel dekaadil sulale minema ning valged jõulud satuvad küsimärgi alla.

See, et viimane sügiskuu talviselt lõppes, ei tulnud ilmateenistusele üllatusena, vaid oli mõneti ette näha. Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse ilmaprognooside osakonna sünoptik Helve Meitern ütles, et ehkki lume paksuse ennustamine kuu aega ette on väga problemaatiline, võis teatud ilmamustreid analüüsides siiski näha ilma külmenemist novembri lõpul. Et ülekaalus oli madalrõhkkondade tegevus, oli suure tõenäosusega oodata ka sademeid ja miinuskraadide korral tulevad need lumena. Nõnda läkski.

«Analoogiks sobisid 2012. ja 2005. aasta ilmamustrid,» lausus Meitern. «Kuid arvestades Eesti pindala, siis tsükloni trajektoori muutumisel sünoptilises mastaabis väikses, vaid 50–100 kilomeetri ulatuses, võinuks sadu olla hoopis vesisem Lõuna-Eestis ja lumisem Põhja-Eestis.»

Nii see nädalavahetus kui terve järgmine töönädal tulevad sünoptiku prognoosi põhjal talvised. Päevane õhutemperatuuri maksimum jääb –5 ja –10 kraadi vahele, kuid kohati ei pruugi mõnes kohas sisemaal tõusta –15 kraadist kõrgemale. Öösel langeb õhutemperatuur alla –10 kraadi ja välistada ei saa ka –20 pügalat.

«Lund sajab peaaegu iga päev, kord siin, kord seal , aga mitte palju,» ütles Meitern. «Laialdasemat lumesadu on oodata esmaspäeval ja teisipäeval, kuid maha sadava lume kogus on taas piirkonniti erinev.»

Pärast 10. detsembrit läheneb sünoptiku teatel Atlandilt jõuline madalrõhkkond, mis toob siiamaile sula.

«Vähemalt nädala jagu rikub see ära talvise ilma, kuid on võimalik, et soojapoolne ilm püsib jõuludeni. Ja nii on valged jõulud jälle on küsimärgi all,» rääkis Meitern. «Tõenäoliselt Ida-Eestis jääb lumikate alles, kuid lääne pool sulab ära. Tavapärasest soojem ilm püsib praeguste pikaajaliste prognoosmudelite arvutuste järgi vähemasti jõuludeni, seejärel läheb vähehaaval külmemaks ja aasta lõpp võib tuua korraliku talve tagasi.»