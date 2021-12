Selleks et asjast aimu saada, oleme kokku leppinud kohtumise elupõlise looduskaitsja ja kalanduseksperdi Jarko Jaadlaga. Et tema juured on siinsamas Viljandis, on ta lahkesti nõus tulema Sinialliku järve äärde paika, kus ise poisikesena ojast esimesed jõeforellid püüdis ning kuhu hiljem koelmute jaoks ämbritega kruusa tassis.