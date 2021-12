Viljandimaa nii-öelda suusa-Mekas Holstre-Pollis lükatakse nii radu sisse kui ka katsetatakse neid. «Suusatajaid käib siin ikka kogu aeg. Vabatehnika jaoks on rajad valmis ning rajameister läks just proovima, äkki saab isegi juba klassikajälje sisse tõmmata,» rääkis Holstre-Polli vabaajakeskuse juhataja Tarmo Arak neljapäeva päeval. «Suuremat satsi suusatajaid on siia oodata tõenäoliselt nädalavahetusel.»