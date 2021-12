Austraalia näitekirjaniku ja stsenaristi Andrew Bovelli meisterlikult läbipõimitud tegevusliinidega näidendis ilmub vaatajate ette üheksa tegelast, kes kõik on ühel või teisel viisil seotud looga, mis paari kuuma päeva ja öö jooksul ühes rannaäärses linnakeses lahti rullub.

"Kuhu sa jäid?" (originaalpealkiri "Speaking in Tongues") tõi Bovellile Austraalia kirjanike liidu auhinna. See on tema teine näidend, mis Ugalas lavale jõuab. 2019. aastal esietendus seniajani täissaalidele mängitav "Surmkindlad asjad siin elus".