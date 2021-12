Ajakirjanik valmistub välja andma oma teist luuleraamatut

"Selles kogus on kirjas hetked, mis tekitasid minus tugevaid emotsioone ja tundusid kohati unenäolised, kuid peegeldasid samal ajal eredalt meie uut reaalsust," rääkis Seil. "Ajakirjanikuna hakkasin luuleridade juurde märkima fakte, et mul oleks hiljem hea meenutada, milline sündmus need emotsioonid tekitas. Ja sageli klõpsasin telefoni või fotoaparaadiga pildi. Tänavu suvel sai ring täis. Lugu sai punkti, kuigi maailm – see jätkab muutumist."