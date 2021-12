Nagu ütles peatreener Tauno Lipp pärast edukat nädala­vahetust, sai eesmärk täidetud: kahest mängust tuli kaks võitu. «Sellest tähtsam on aga leida mängus taas üles voolavus, mille mingil hetkel kaotasime. On näha, et leiame seda vähehaaval.»