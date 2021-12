"See on kindel otsus, täna ei näe küll Viljandis põhjust kino uksi sulgeda," rääkis Kongo. "Viljandi kino on uus ja efektiivne. Me oleme muidugi ka siin kaotanud märgataval hulgal vaatajaid – neid on üle poole vähem kui eelmisel aastal samal ajal –, kuid kino on sellegipoolest nii efektiivne, et suudame seda töös hoida ka väiksema vaatajate hulga korral."