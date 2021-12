Kolmapäeval täpselt kell 10 püüdis veebilehelt Ticketer korraga soodsat folgipassi osta suur hulk inimesi. Samal ajal tabas piletimüügiga tegelevat platvormi tõrge ning inimesed ei pääsenud ostu sooritama. Küll aga jõudsid nad kirja panna oma kontaktandmed ning festivali pressipealiku Katre Ratassepa sõnul võetakse nendega nüüd ühendust, et ost lõpuni viia.

Ehkki pole täpselt teada, kui palju 80-euroseid pileteid esimese minuti jooksul osta sooviti, usuvad folgipeo korraldajad, et neid oli tuhatkond, ning sooduspileteid rohkem müüki ei lasta. "Sellise kiirusega pole kunagi varem passe müüdud," kinnitas Ratassepp.

Festivali piletimüügipealiku Anu Rannu sõnul suurendati tänavu soodushinnaga nelja päeva passide ja noortepasside kogust, sest nende vastu on aastast aastasse olnud üha suurem huvi.

Õppivad noored vanuses 13–26 aastat said 50-eurost noortepassi osta veel ka tund aega pärast piletimüügi algust.

Viljandi lossimägedes 28.–31. juulini kestev pärimusmuusika festival väärtustab pärimust, tavasid ja paikkondlikku identiteeti, püüdes aastasadade vältel kogunenud vaimseid väärtusi kohandada tänapäeva elukorraldusega, et traditsioonid elaksid ning tugevneks meie rahvuslik eripära ja muusikaline emakeel.

Viljandi pärimusmuusika festivalist on korraldajate teatel kujunenud omasuguste seas üks Balti- ja Põhjamaade suurimaid. Sellele festivalile tulija on rõõmsameelne, endast ja ümbritsevast hooliv, armumis- ja süvenemisvõimeline nooruslik ja õnnelik inimene. Selline on ka festivali vaim.