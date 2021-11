Kaupo Kase: kohalikud teavad omi asju paremini

VIIS AASTAT tagasi andis vabariigi valitsus haldusreformi aruteludel signaali, et pärast reformi saavad kohalikud omavalitsused rohkem õigust piirkonna arendamisel kaasa rääkida. Praegu peab kahjuks tõdema, et oluliselt suuremat otsustusõigust neil ei ole. Mõnes valdkonnas on protsessid liikunud lausa vastupidi. Riigiteede arendamise otsused ei sõltu üldse kohalike elanike arvamusest. Riiklike investeeringute otsused tehakse ikka Tallinnas, Pärnus või Tartus, aga mitte Viljandimaa omavalitsustes.