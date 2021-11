TUNDUB, et Eesti lahkub üha enam Eestist. Nüüd on otsustatud viia politsei- ja piirivalveameti Viljandi teenindus uuest aastast miinimumrežiimile ning koondada osa siinseid tublisid töötajaid. Pikemas perspektiivis on otsustatud teeninduspunkt sulgeda, sest kuuldavasti ollakse kaugel pealinnas, ministeeriumis veendunud, et e-riigis saavad kõik kodanikud oma asjad aetud üle interneti.