Kuigi tulevast aastast tõuseb alampalk 654 euroni ning lasteaiatasud on olnud sellega seotud, otsustas linnavalitsus jätta tasud samaks. FOTO: Marko Saarm

Üle 14 aasta ei too Eesti alampalga kasv Viljandi lapsevanematele kaasa lasteaia kohatasu tõusu, sest linnajuhid otsustasid teha esimese sammu oma võimulepingus lubatu poole ning vähendasid kohatasu seotust alampalgaga just nõndapalju, et lapsevanematelt uuel aastal senisest rohkem raha küsima ei hakata.