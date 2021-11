Palve, et transpordiamet lisaks Viljandi ringtee ehitamise projekti kergliiklustee rajamise, esitas Mustriku külaselts juba 25. märtsil. Kergliiklustee lõik, mis on külaseltsi hinnangul asumile eluliselt vajalik, et tagada turvalist ühendust Viljandiga, võiks alata Mustriku bussipeatusest ja kulgeda piki ringteed ning ühineda Orikal juba olemasoleva kergliiklusteega. Praegu on Vardja küla läbiv ning küla pooleks lõikav ringtee intensiivse liiklusega peaaegu ööpäev läbi ja sellel jala või rattaga liiklemine on külaseltsi avalduse kohaselt ohtlik.