Transpordiamet hoiatab: teeolud on muutunud talvisteks

"Meie hooldepartnerid annavad endast parima, et teha teedele libedusetõrjet, kuid arvestada tuleb, et see võtab aega. Palume liiklejatel olla ettevaatlikud," ütles transpordiameti taristu haldamise teenistuse direktor Raido Randmaa.

Kokku on libedusetõrjeks ja lumelükkamiseks valmis 536 ühikut tehnikat, millest baasautosid on 227, patrullautosid 99, traktoreid 139, teehöövleid 46 ja lisaks veel 25 erinevat masinat. "Meie baasautod on nähtavad ka liiklusäpis Waze, mis annab hoiatuse, kui hooldeauto on läheduses. Loodame, et juhid arvestavad teehooldajatega ega hakka vägisi mööda sõitma kolonnist, mille esimene auto on sahk," selgitas Randmaa.