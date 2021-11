«Eraldi teateid ei olnud, et keegi driftib kuskil või oleks pundid parklasse kogunenud,» kinnitas Viljandi jaoskonna patrullitalituse juht Silver Simuste. Varem on küll ette tulnud, et esimese lumega või siis, kui lund on rohkem maas, sellistest hullajatest teada antakse. Muidugi ei tohi autoga tänaval paarutada, eriti veel keerulistes liiklusoludes. Simuste lisas, et parklates armastatakse driftida, sest seal võib olla selleks ruumi, aga see pole ilmselgelt õige koht, sest iga hetk võib sinna sattuda teine või kolmaski liikleja.