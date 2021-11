Sellest sügisest on Viljandi valla palgal psühholoogid Riina Pürg ja Natalia Rediskina, kes on paari kuu jooksul aidanud paari­sadat last ja täiskasvanut. Kuigi inimeste­ abistajaid oleks juurde vaja, on abivalla­vanem Irma Väre sõnul algus tehtud.