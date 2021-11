Parki on paigaldatud kümme infoposti sealsamas kõrval kasvava puu kirjeldusega. Erilisemad puud on aidanud valida välja dendroloog Tiina Viir ja tekste on tal aidanud koostada Viljandi kulturiakadeemia tudeng Edrin Hansen.

Parki on paigaldatud istumispingid, mille on otsast lõpuni valmistanud sundravi osakonna patsiendid ja hooldaja Riho Mänd. Lisaks on renoveeritud vanad pingid, loodud uus kõnnitee purskkaevuni ja korrastatud vana tee. On loodud ka kiviring, kus saab läbi viia vestlusringe patsientidega.