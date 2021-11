Eesti rahvusringhäälingu (ERR) turundus- ja müügiosakonna juhataja Pille-Mai Helemäe kinnitas, et YouTube'i laaditud täispikk etendus ja samal kanalil leiduvad lühemad videod rikkusid autoriõigusi ja rahvusringhääling on teinud Youtube'ile nende eemaldamiseks taotluse.

"Kaebus on juba rahuldatud, postitaja kanal on kinni pandud ning videod pole enam nähtavad," rääkis Helemäe. "See pole esimene ja tõenäoliselt paraku ka viimane kord, kui ERR-ile kuuluvad materjalid luba küsimata YouTube'i üles laaditakse. ERR raporteerib peaaegu iga nädal mõne autoriõiguse rikkumise pärast YouTube'ile ja üldjuhul reageeritakse nendele nõuetele päris kiiresti."