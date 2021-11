Viljandi huvikooli õppekorraldaja Siiri Sooberg Tubli, kes on koolis töötanud 16 aastat, ütles, et kuna ajad on, nagu nad on, ei tahetud sisetingimustes suurt pidu pidada. "Siis mõtlesime nagu karupoeg Puhh, et ära istu nurgas, vaid mine ise sõpradele külla."