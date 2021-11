Rubiini platsil enam parkida ei saa

Tartu tänava ehituse ajal tekkis kunagise Rubiini kino platsile parkla, kui ühel hetkel hakkasid autod seal oleva keelumärgi alt sisse sõitma. Paar nädalat hiljem otsustas linn, et keelumärk kaetakse kinni ning lubatakse inimestel seal ametlikult parkida, sest kui Tartu tänav on suletud ja uus parkla alles ehitamisel, ei olnud lihtsalt autot mujale jätta.

Nüüd, kui Tartu tänav ja selle parkimiskohad on avatud, otsustas linnavalitsus, et taastab endise olukorra, kus Rubiini platsile tohivad sõita ainult need, kes selle ääres elavad. Veel reede pärastlõunal oli keelumärgile tõmmatud rist, nii et seal võis edasi parkida. Paljud autojuhid seda võimalust ka kasutasid.