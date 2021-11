Statistikaameti andmete kohaselt oli keskmine brutokuupalk kolmandas kvartalis 1553 eurot, mis on 7,8 protsendi võrra suurem kui aasta tagasi samal ajal. See on viimaste aastate üks suuremaid muutusi. Viljandimaal kerkis palk 1195 eurolt 1304 euroni, mis tähendab enam kui üheksa protsendi suurust kasvu.