Üliõnnelik kohvikupidaja: ilus tänav toob ettevõtjatele tuult tiibadesse

Kui teetööde alguses nentis tänavu suvel Tartu tänaval kohviku Vilande avanud Eve Kalvi, et ehitustöödest tingitud kahjumi tõttu oli mõistlik kohvik paariks kuuks sulgeda, siis reedel õhkas ta rõõmsameelselt: "Just olen teel kohvikusse! Mina olen üliõnnelik, tänav on väga ilus ja toob ettevõtjatele ainult tuult tiibadesse."