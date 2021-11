Lisaks otsustati, et Viljandi vallavanem ja abivallavanemad tohivad oma ametiautodega teha erasõite.

Volikogu aseesimees Kaupo Kase tegi ettepaneku muuta päevakorrapunkti, mis vallavalitsuse liikmetele istungi eest 100 eurot hüvitist annaks, ja pani ette, et see võiks olla 150 eurot. Volikogu võttis muudatusettepaneku vastu.

Vallavolikogu esimees Mait Allas kinnitas istungil pahameelt avaldanud opositsioonile, et koalitsioonil on kindlasti plaanis ka ametnike palka tõsta ning et eelmiste aastate palgatõus ei ole olnud selline, millega võiks rahule jääda.