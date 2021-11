Grenberg rääkis, et eredalt on meelde jäänud just suuremad ettevõtmised, sest neid looritas koroonahirm. Valitses teadmatus, kas ikka avapidu ning kõige rohkem rahvast kokku toonud Mulgi pidu saavad teoks. Ka laupäevase aastalõpuürituse suhtes valitses pikalt teadmatus. Kokkuvõttes võis ta aga öelda, et läinud on päris hästi ja kõik, mis oli planeeritud, ka tehtud sai. «Muidugi on kahju, et kaugemalt hõimurahvaid külla ei saanud kutsuda, sest piirid olid ikkagi kinni. Oleme pidanud toimetama nende hõimurahvaste organisatsioonidega, kes on Eestis kohapeal,» lausus instituudi juhataja. Kohale said tulla saamid, soomlased ja ungari pärimusmuusika bänd, aga oleks tahtnud rohkem külalisi ja võib-olla ka ise teisi vaatama minna.