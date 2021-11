Maakonda lisandus 41 nakatunut, haigla koroonaosakond on täis

Viljandi haigla koroonaosakonnas on Lõuna-Eesti meditsiinistaabi korraldusel endiselt 14 kohta ja neljapäeva hommikul olid need kõik täidetud.

Haigla kommunikatsioonijuht Ene Veiksaar sõnas, et haigla personal peab praegu koormusele vastu. "Personal ütleb, et mis neil muud üle jääb," sõnas Veiksaar ja lisas, et koroonaosakonnas on abis nii tudengid kui ka teistest osakondadest juurde tulnud abijõud.