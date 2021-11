Festivali pealiku Ando Kivibergi sõnul on noorte toetamine ülioluline, sest just nemad kannavad edasi kultuurilist eripära. "Rahvahõim püsib, kui seal on oma päritolu üle uhked noored – kirglikud, elujanused, edasipüüdlevad, muutusi soovivad, armuvad ning vastutust kandvad noored," sõnas Kiviberg. "Just seepärast on Viljandi pärimusmuusika festival korraldanud läbi aegade õpitube, kursusi ja Eesti Etno laagrit, kus on juba veerandsada aastat õnnestunud köita üha uusi noori, kes meie muusikalist emakeelt loomuldasa armsaks peavad."