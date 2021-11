Linnapea Madis Timpson kinnitas, et tema ja volikogu esimees Helmen Kütt on omavahel kokku leppinud, et nüüd võetakse ühendust Jaak Joala lese Maire Joalaga, kellelt küsitakse arvamust, mida edasi teha. «Plaan on minna küsima, mis tema nägemus asjast on ja kas on kompromissikohti või ei ole,» ütles ta.