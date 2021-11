Trivimi Velliste: 30. november – omariikluse põlistmise tänupäev

Kui edaspidi ei tule uut sõjalist okupatsiooni, siis on 30. novembri tähtpäev ainulaadne. Valguse aeg saab pikemaks pimeduse ajast. Ja see vahe kasvab iga päevaga.

Selle tähtpäeva saabumisest on ajakirjanduses juttu olnud, aga see on jäänud argiuudiste varju. Mõni teabekanal avaldab 30. novembri kohta üht-teist nii-öelda viimasel tunnil, mõni ehk päev enne.