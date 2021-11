Chaga oma Tõrvas asuva tootmisega on Eesti tervise- ja loodustoodete valmistamisele keskendunud ettevõte. Boostme on Eesti tervisetoodete ettevõte, mille asutas 2015. aastal Karksi-Nuiast pärit Teet Torim koos partneri Sven Nuumiga. Tänavu läbis see uuenduskuuri, mille tulemusena kasvas käive ligi 54 protsenti. Tõus tuli peaasjalikult kollageeni ja taimse valgu toodete arvelt. Kahele kandvale talale on lisandunud suve lõpus valminud sporditoodete sari.