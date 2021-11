Tõsi, kõige madalama otsa ruutmeetrihinnad algavad 800 eurost, kuid see tähendab ka tõsiasja, et korter tahab veel kõvasti remonti ning renoveerimist. Ükskõik kui kokkuhoidlikult või kavalalt töödele läheneda, odavamaks see pinnaühiku hinda ei tee.

Just luubi alla võetud kriteeriumide järgi võttes on odavaim pakkumine Leola tänav 33 majas olev korter. Selle 108 ruutmeetri suuruse elamise saab kätte 55 000 euroga. Kinnisvara pluss on see, et plastaknad on juba ette pandud ning tubade arv – kuus – laseb arvata, et see hõlmab peaaegu kogu maja. Siiski võib olla märge "kaasomand" ostjate entusiasmi vähendava toimega.