Nagu ütles Suure-Jaani tööstusala arendusspetsialist Erki Heinaste, võib üldise pildiga rahul olla ja üle poole kruntidest on nüüdseks jagatud. Tööstusala kaardilt näeb, et kokku on 16 hektaril 25 krunti, millest 19 on tootmis- ja ärimaad ning kuus pereelamumaad. Eelmisel nädalal oli broneeritud 15 krunti. Taristu on juba valmis ning ettevõtja hooleks jääb hoone püsti panna ja seal tegevust alustada.